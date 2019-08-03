الاناضول: إرسال تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود مع سوريا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "​القوات المسلحة التركية​ أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى قضاء سوروج بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد"، مشيرةً إلى أن "التعزيزات تضم آليات عسكرية ومدرعات ناقلة لقوات النخبة قادمة من مختلف المناطق التركية لدعم الوحدات العسكرية على الحدود السورية". وأشارت إلى أن "التعزيزات العسكرية المكونة من 8 مركبات توجهت إلى قضاء سوروج بولاية شانلي أورفة، برفقة فرق من الدرك و​الشرطة التركية​".

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