الاتحاد الأوروبي يرشح البلغارية كريستالينا جورجيفا لمنصب مدير صندوق النقد الدولي

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "​الاتحاد الأوروبي​ رشح رسميا الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا، لمنصب مدير ​صندوق النقد الدولي​".

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