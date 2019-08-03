عباس موسوي: لاشك ان الارهاب الاقتصادي لن يحقق شيئا لاميركا بالتاكيد

دان المتحدث باسم ​الخارجية الايرانية​ ​عباس موسوي​ "​الارهاب​ الاقتصادي الاميركي الجديد ضد ​روسيا​"، مشيراً إلى ان "جنون الاميركيين في الاستخدام المفرط للارهاب الاقتصادي والعقوبات غير القانونية واحادية الجانب ضد دول لا تفكر مثلهم ولا تسلك سلوكهم، اداة فاشلة قد فقدت فاعليتها"، مؤكداً أن "الارهاب الاقتصادي لن يحقق شيئا ل​اميركا​ بالتاكيد".

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