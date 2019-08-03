مسؤول روسي: ننتظر من أنقرة التنفيذ الكامل لاتفاقيات إدلب بغضون 24 ساعة

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​، ​اللواء​ أليكسي باكين أن "​روسيا​ تنتظر من ​أنقرة​ تنفيذا كاملا للاتفاقيات المتعلقة بسحب المقاتلين والأسلحة من إدلب خلال 24 ساعة"، مشيراً إلى أنه "بهدف استقرار الوضع في ​الجمهورية العربية السورية​ ودعما "للقاء ​أستانا​" الدولي حول سوريا، قرر الرئيس السوري ​بشار الأسد​، وقف ​إطلاق النار​ وأي عمليات هجومية في منطقة التصعيد في إدلب، اعتبارا من الساعة 00:00 من يوم 2 آب عام 019. وردا على هذه المبادرة السورية، ننتظر أن ينفذ الجانب التركي بشكل تام بنود اتفاق سوتشي الذي ينص على سحب المسلحين والأسلحة من المنطقة المنزوعة ​السلاح​، ووقف القصف وفتح طريق السيارات الواصل بين دمشق وحلب".

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