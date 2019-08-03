الحكومة الهندية ترفض مقترح ترامب للتوسط في نزاع كشمير

أكدت ​الحكومة​ الهندية "رفض اقتراح الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ للتوسط بينها و​باكستان​ بغية تسوية النزاع القديم بينهما بشأن إقليم ​كشمير​ المتنازع عليه"، مشيرةً إلى أن "أي مشاورات بشأن كشمير، إذا كانت مطلوبة، ستجري مع باكستان وحدها وعلى أساس ثنائي حصرا".

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