فيديو.. الشرطة التركية تسحل سائحا فى المطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من المواقع التركية المعارضة، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو جديد يرصد عملية سحل لسائح من قبل الشرطة التركية، والتى قامت بسحب أحد السائحين على الأرض فى المطار واعتدت عليه بالضرب.
وأثار الفيديو حالة من الاستيلاء والغضب الشديد، نتيجة لاستمرار الانتهاكات التى يمارسها أردوغان فى تركيا، والتى أصبحت مرتعا للقمع وممارسة الديكتاتورية بجميع أشكالها.
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