البحرية الليبية تنقذ 22 مهاجرا مغربيا كانوا على متن قارب مطاطي بالسواحل الغربية للبلاد

تمكنت قوات حرس السواحل الليبية، بعد زوال اليوم الجمعة، بمنطقة مصفاة الزاوية غرب البلاد من إنقاذ قارب مطاطي على متنه 75 مهاجرا غير شرعي بينهم 3 نساء وفق ما جاء في بلاغ عن مكتب الإعلام والبحرية.

وكشف المصدر ذاته أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة وبينهم 22 من المواطنين المغاربة، بالإضافة إلى 7 سودانيين، و14 صوماليا، و5 جزائريين، و27 من بنغلاديش.

وأشارت البحرية الليبية إلى أن المهاجرين تم نقلهم إلى ميناء المصفاة النفطية بمدينة الزاوية، حيث تم تقديم المساعدة الانسانية والطبية لهم قبل تسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمدينة ذاتها.