اقترب فريق ريال مدريد الإسباني، بشكل كبير، من إعلان ضمه اللاعب الهولندي فان دي بيك، مهاجم فيرق أجاكس أمستردام الهولندي، وذلك من أجل تعزيز خطه الأمامي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن “النادي الملكي”، توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب من أجل ضمه هذا الصيف، غير أنه لم يقدم بعد أي عرض رسمي لناديه الهولندي.
وأكدت الصحيفة ذاتها، أن قيمة الصفقة المرتقبة للفريق الملكي، ستتراوح ما بين 60 و70 مليون يورو، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي بداية الأسبوع المقبل.
إصرار الفريق الإسباني على جلب اللاعب، تجابهه “مقاومة” من مدرب الفريق، إيريك تين هاغ، الذي يرغب في إقناع لاعبه الشاب في عدم الرحيل عن الأجاكس، هذا الصيف.
وحسب تقارير هولندية، فإن تين هاغ، أقر بأن اللاعب يفاوض ريال مدريد، والمفاوضات قطعت أشواطا مهمة، لكنه يحاول بإقناعه في البقاء، مع العلم بأنه أقر بأن “المهمة لن تكون سهلة، خاصة وأن الأمر يتعلق بنادي بقيمة ريال مدريد”.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يقترب من ضم نجم أجاكس الهولندي رغم “مقاومة” المدرب تين هاغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.