ريال مدريد يقترب من ضم نجم أجاكس الهولندي رغم “مقاومة” المدرب تين هاغ

اقترب فريق ريال مدريد الإسباني، بشكل كبير، من إعلان ضمه اللاعب الهولندي فان دي بيك، مهاجم فيرق أجاكس أمستردام الهولندي، وذلك من أجل تعزيز خطه الأمامي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن “النادي الملكي”، توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب من أجل ضمه هذا الصيف، غير أنه لم يقدم بعد أي عرض رسمي لناديه الهولندي.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن قيمة الصفقة المرتقبة للفريق الملكي، ستتراوح ما بين 60 و70 مليون يورو، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي بداية الأسبوع المقبل.

إصرار الفريق الإسباني على جلب اللاعب، تجابهه “مقاومة” من مدرب الفريق، إيريك تين هاغ، الذي يرغب في إقناع لاعبه الشاب في عدم الرحيل عن الأجاكس، هذا الصيف.

وحسب تقارير هولندية، فإن تين هاغ، أقر بأن اللاعب يفاوض ريال مدريد، والمفاوضات قطعت أشواطا مهمة، لكنه يحاول بإقناعه في البقاء، مع العلم بأنه أقر بأن “المهمة لن تكون سهلة، خاصة وأن الأمر يتعلق بنادي بقيمة ريال مدريد”.