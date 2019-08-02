بعد زيارته المغرب أواخر شهر ماي الماضي لطلب مشاركة الرباط في ورشة البحرين حول «صفقة القرن»، بدأ مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، جولة جديدة في المنطقة العربية، مستثنيا المغرب منها.
وأعلن الديوان الملكي الأردني، أول أمس الأربعاء، استقبال الملك، عبد لله الثاني، كوشنر في عمان، حيث بحث معه عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وذكر البيان أن الملك استقبل في قصر الحسينية في عمان كوشنر «الذي يزور الأردن ضمن جولة له تشمل عددا من الدول في المنطقة»، مضيفا أن الجانبين بحثا «الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي»، فيما نقلت صحف إسرائيلية عن مصادر في البيت الأبيض أن جولة كوشنر ستشمل إسرائيل والسعودية ومصر والإمارات والأردن وقطر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الزيارة لطلب المشاركة في ورشة البحرين.. كوشنر يستثني المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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