استنفار للبحث عن عصابة متخصصة في مهاجمة الأعراس وسرقة الضيوف

فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي صفرو، أمس الخميس، تحقيقا في هجوم 4 أشخاص على حفل زفاف بدوار بودرهم بدائرة المنزل، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة بالبيت وهلع في صفوف المدعوين.

وقالت مصادر “اليوم24″، إن أربعة أشخاص تسللوا في غفلة من الجميع إلى منزل العُرس، وذلك في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الماضي، وعملوا على إحداث فوضى عارمة بالمكان أفسدت العرس واحتفالا العروسين.

وأضاف المصدر ذاته، أن المتهمين أحدثوا رعبا حقيقيا بين أهل العروس والعريس، وأصدقائهما ومنشطي الحفل، مستعملين أسلحة بيضاء هددوا بها المدعوين.

هذا وقد فر المتهمون قبل حضور رجال الدرك الملكي، حيث يوجد بينهم شخصين من ذوي السوابق، سبق لهم الهجوم على عرس سابقا حيث عمدوا على سرقة أغراض الضيوف قبل أن يتدانتهم بالسجن النافذ.