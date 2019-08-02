بعد مرور 3 أشهر على زواجهما.. شروق الشلواطي ترفع قضية خلع على زوجها بسبب الخيانة

تعتزم ملكة الجمال المغربية شروق الشلواطي، رفع دعوى طلاق على زوجها العراقي، بعد خيانته لها.

وقد حذفت، اليوم الجمعة، الصور التي جمعتها به على حسابها بموقع التواصل أنستغرام.

مصادر مقربة من الشلواطي، كشفت لـ”اليوم24″، أنها كلفت محاميها من أجل رفع دعوى الطلاق على زوجها الذي ارتبطت به قبل مدة ليست بالطويلة.

وأضافت نفس المصادر أن الشلواطي تفاجئت عشية اليوم الجمعة، بانتشار صور لزوجها رفقة فتاة في أوضاع توحي أن بينهما علاقة، ما جعلها تنهار بالبكاء وتقرر التواصل مع محاميها لمعرفة الإجراءات اللازمة للطلاق.

وأقدمت الشلواطي على حذف صورها مع زوجها العراقي مباشرة بعدما اكتشفت خيانته لها.