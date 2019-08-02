كافاني يغلق الباب أمام إنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى النجم الأوروغواياني، إدينسون كافاني، نيته في الاستمرار مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي رغم اهتمام إنتر ميلان بالحصول على خدماته هذا الصيف.

ويبدو أن صفقة انتقال روميلو لوكاكو إلى إنتر قد فشلت، بعد تدخل يوفنتوس وعرض صفقة تبادلية على مانشستر يونايتد، تشمل انضمام ديبالا إلى الشياطين الحمر، ليضطر النيراتزوري للبحث عن مهاجم جديد، وبالفعل استقر على كافاني.

وقال كافاني في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان": "تحدثت بالفعل عقب نهاية الموسم الماضي، ووعدت المشجعين بأن أبقى هنا حتى نهاية عقدي، وقد يكون قراري حينها العودة إلى أوروجواي".

وأضاف: "لدي رغبة في توقيع عقد جديد، لكن كرة القدم لا تعتمد فقط على اللاعب، فيجب أن تتفق الرغبة مع رغبة إدارة النادي والمشجعين".

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وعن احتمالية رحيله هذا الصيف، قال: "بصراحة، أنا لا أفكر في ذلك، لم أتحدث مع النادي حول هذا الموضوع".

وأوضح: "ربما سنتحدث عن ذلك لاحقًا.. أنا هادئ، سأقدم كل شيء لهذا القميص، بعد 6 سنوات هنا، أصبح النادي مثل بيتي".

وينتهي عقد كافاني مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، ووقتها سيكون لاعبًا حرًا.