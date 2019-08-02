برشلونة يتفق على ضم ظهير أيسر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني توصل لاتفاق للتعاقد مع ظهير أيسر ريال بيتيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب ما نقلته إذاعة "أوندا سيرو"، فقد بات جونيور فيربو لاعب ريال بيتيس، على برشلونة، بعد أن توصل الناديان لاتفاق على بنود الصفقة.
وأشارت الإذاعة الإسبانية، إلى أن بيتيس سيحصل على مقابل مادي يصل إلى 25 مليون يورو.
وعلى الرغم من أن هناك بعد البنود التي لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن للإعلان الرسمي عن الصفقة، إلا أن الخطوط العريضة تم حسمها.
ويمكن إتمام الصفقة رسميًا قبل سفر برشلونة إلى الولايات المتحدة يوم الإثنين، لخوض مباراتين وديتين.
وبإتمام صفقة فيربو، يكون إرنستو فالفيردي المدير الفني، قد عالج النقص الموجود في الخط الخلفي، وتحديدًا في الجهة اليسرى، لعدم وجود بديل للدولي الإسباني جوردي ألبا.
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