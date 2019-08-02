كاتانيتش عن مباراة فلسطين: روح الفوز كانت حاضرة حتى في دكة البدلاء

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2019-08-02 | 22:43
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اكد مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، ان روح الفوز كانت حاضرة حتى في دكة بدلاء اسود الرافدين.
وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة، "اولا مبارك للجميع هذا الفوز، وايضا ابارك الى اللاعب مهند عبد الرحيم حصوله على جائزة افضل لاعب بالمباراة، بالرغم من تأخرنا بهدف لكننا قدمنا مباراة جيدة واستحوذنا على الكرة كثيرا، فضلا عن تحركاتهم من دون كرة وهذا ما نطمح اليه، لاسيما وان الفريق المنافس اغلب لاعبيه كانوا متمركزين الى الخلف، بحثنا عن ثغرات بغية أجياد الحلول وتسجيل الأهداف".
وزاد كاتانيتش: "اللعب بهذا المناخ صعب جدا بسبب حرارة الجو، وهذا لا يمانع بأن يقدم لاعبونا مستويات طيبة، حيث كان اللاعبان حسين علي وإبراهيم بايش، اليوم، مميزين جدا في تحركاتهم، والاهم ان روح الفوز كانت حاضرة حتى في دگة البدلاء، وجميعهم يفكرون بالفوز وخطف نقاط المباراة".
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