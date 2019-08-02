من ميسي ورونالدو لشاروخان وويل سميث.. دبي وجهة عالمية للمشاهير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - باتت دبي الوجهة المفضلة لمشاهير الفن والكرة حول العالم، وذلك لما تمتاز به من رفاهية وخدمات لا يضاهيها فيها أي مكان آخر، حيث تحظى دبي بنصيب وافر من زيارات مشاهير العالم سنويا للاستمتاع بأجوائها الدافئة والمبهرة.



وتعد دبي بالنسبة إلى نجم كرة القدم البلجيكي إيدين هازارد الوجهة المفضلة لقضاء عطلة الصيف، وهو ما ذكره هازارد بنفسه خلال لقاء أجراه معه الفريق الإعلامي لنادي ريال مدريد الإسباني.

كما زار أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي دبي مع عائلته متجولاً في أبرز مواقعها السياحية، وظهر ميسي في الإعلان الترويجي لإكسبو ٢٠٢٠ دبي، أما الفنان الأمريكي ويل سميث فقد أصبح وعائلته ضيوفا معتادين على إمارة دبي، وفي فترة سابقة قدم سميث إلى دبي لتصوير أحدث برامجه.

كذلك لدبي حصة جيدة من إجازات نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث احتفل فيها برأس السنة، ويوثق رونالدو زياراته الدائمة للمدينة في حساباته على السوشيال ميديا. وبدورها زارت المطربة العالمية ريهانا دبي مرات عدة وروجت خلال وجودها لعلامة مستحضراتها التجميلية.

ومن النجوم الذين كانت دبي وجهة سياحية لهم في الفترات الماضية من عام ٢٠١٩ النجم المصري محمد صلاح، والنجم العالمي جاكي شان الذي صور في دبي فيلم المغامرة الجديدة "فان جارد"، وكانت دبي في ٢٠١٩ أيضاً محطة مميزة لنجم هوليوود هيو جاكمان، حيث قضى أوقاتا ممتعة بين الصحراء والمدينة، وعلى غراره حطّ النجم الهندي شاروخان في دبي لينشر صوره خلال تناول القهوة ولقائه مع معجبيه.