القوات اليمنية تسقط طائرة حوثية مسيرة بالحديدة

نجحت الدفاعات الجوية للقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، الجمعة، في إسقاط طائرة حوثية بدون طيار جنوب الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن الطائرة الحوثية كانت تقوم بمهام تجسس على مواقع القوات المشتركة في منطقة "قضبة" التابعة لمديرية الدريهمي، جنوبي شرق الحديدة.

وأصدرت القوات المشتركة بيانا الجمعة جاء فيه: "أن الطائرة المسيرة إيرانية الصنع".

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وهذه هي الطائرة الثانية التي يتم إسقاطها خلال 3 أيام في محافظة الحديدة، والثالثة من نوعها خلال شهر.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات الجيش اليمني، إسقاط طائرة حوثية بدون طيار في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وسبق أن أسقطت قوات الجيش اليمني والدفاعات الجوية للتحالف العربي العديد من الطائرات الحوثية المسيرة في مناطق مختلفة من اليمن.



وكانت مليشيا الحوثي قد كثفت مؤخرا من عملياتها التجسسية باستخدام الطائرات بدون طيار في تصوير مواقع المقاومة المشتركة في الحديدة تزامنا مع تصعيدها الحربي ضد الهدنة الأممية.

وقبل أيام رعت الأمم المتحدة اتفاقا نص على خفض التوتر في الحديدة من أجل تطبيق اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، غير أن مليشيا الحوثي صعدت عسكريا بعشرات الهجمات الانتحارية؛ ما بات يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش.