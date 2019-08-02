ترامب يعلن سحب ترشيح راتكليف من رئاسة الاستخبارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، سحب ترشح النائب في الكونجرس جون راتكليف، من منصب المدير المقبل لأجهزة الاستخبارات الوطنية الأمريكية.



وأضاف أنه سيعلن عن مرشح جديد "قريبا" ليحل محل دان كوتس رئيسا للوكالات التي تشكل مجتمع الاستخبارات الأمريكي.

وكتب ترامب في تغريدة معلنا انسحاب راتكليف أن "عضو الكونجرس الجمهوري العظيم جون راتكليف يعامل بشكل غير عادل للغاية من قبل" وسائل الإعلام.

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وتابع "بدلا من التعرض طوال أشهر للقذف والتشهير، أوضحت لجون كم أنه أمر تعيس أن يتعامل هو وأسرته مع هؤلاء الأشخاص".

وقال ترامب "لذا، قرر جون البقاء في الكونجرس حيث يقوم بعمل متميز ممثلا لشعب تكساس وبلادنا".

وألقى ترامب باللوم على وسائل الإعلام في انسحاب راتكليف، مع العلم أن ترشيحه لقي انتقادات شديدة من الديمقراطيين ولم يتلق سوى رد فاتر من كبار الجمهوريين، ما وضع علامة استفهام حول ما إذا كان سيحصل على تأكيد من مجلس الشيوخ.