السلطات الروسية توقف 5 أشخاص بتهمة إثارة الاضطرابات

أوقفت السلطات الروسية، الجمعة، 5 أشخاص رهن التحقيق لاتهامهم بالسعي لإثارة "اضطرابات واسعة النطاق"، وذلك عشية مظاهرة جديدة غير مرخصة مقررة السبت في موسكو، بدعوة من المعارضة.

وينتظر إيفان بودكوباييف وكيريل جوكوف وسمرالدين ردجابوف واليكسي مينيايلو وايغور جوكوف محاكماتهم، علماً أنّهم جزء من مجموعة وجهت إليهم اتهامات في إطار تحقيق حول تظاهرة المعارضة التي جرت في 27 يوليو/ تموز المنصرم.

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وأعلنت الثلاثاء الماضي لجنة التحقيق الروسية المكلفة بكبرى القضايا الجنائية، لائحة من 10 أشخاص على الأقل قالت إنهم قاموا بنشر "دعوات إلى المشاركة" في مظاهرة السبت، وهم على "دراية بأنّ من شأن أفعالهم أن تقود إلى اضطرابات واسعة النطاق".

ويواجه كل المتهمين بهذه القضية احتمال الحبس لمدد تتراوح بين 8 سنوات و15 سنة.

وكان عدد كبير من أبرز قادة المعارضة ومرشحين محتملين قد أوقفوا في وقت مبكر أو خلال تظاهرة غير مرخص لها السبت الماضي أمام بلدية موسكو.

وجرى استجواب نحو 1400 متظاهر خلال ذلك التحرك، ويتوقع تنظيم تجمّع آخر غدا السبت.