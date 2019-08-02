غارات الجيش الليبي وسد أردوغان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة، الثاني من أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون غارات مكثفة للجيش الليبي على مواقع للإرهابيين بمحيط سرت ومصراتة، وبسد "إليسو".. أردوغان يشرد آلاف الأتراك ويعطش العراق، وبعد مقتل حمزة بن لادن .."القاعدة" يتلقى ضربة جديدة، وتقدم بمفاوضات الوثيقة الدستورية في السودان، وقرقاش يؤكد أن الإمارات اتفقت مع السعودية على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن، والنمسا تؤكد أن انتهاء معاهدة نزع السلاح النووي "تهديد" لأوروبا، والقوات اليمنية تطرد القاعدة من معسكر المحفد بأبين.

أما في الاقتصاد فتطالعون هبوطا قاسيا للأسهم الأوروبية عقب مناوشات "ترامب"، وبكين وواشنطن.. الحرب التجارية لم تخمد نيرانها بعد، وبنك إنجلترا يؤكد حدوث صدمة للاقتصاد البريطاني في حال "بريكست" بدون اتفاق.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

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