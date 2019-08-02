الان تتابع التناقضات القطرية… تمنع حجاجها من الفريضة… وتسمح لأنديتها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
للمرة الثالثة يبدأ الإعلام القطري وأذناب الذباب الإلكتروني والمرتزقة الذين ينفثون سمومهم من الدوحة، في الترويج لقضية منع حجاج قطر من الحج.
وتأتي هذه الحالة في ظل المقاطعة الخليجية لقطر، وكانت في سنتها الأولى تكفلت السعودية بنقل حجاج قطر عبر طائراتها مجانا، إلا أن السلطات القطرية رفضت ذلك.
فيما أكدت السعودية أنها تقدم تسهيلات إضافية للجاج القطريين لتجاوز المنع الذي يعانونه من حكومة قطر، عبر تهيئة مخيمات لهم وتسهيلات، إلا أن السلطات القطرية تحاول مرارا وتكرارا منعهم بالإضافة إلى تهديدات تطال الراغبين في الحج والذين يأتون عبر الكويت وعمان والأردن وغيرها.
لكن عندما يتعلق الأمر بمشاركة الأندية القطرية في البطولة الأسيوية لكرة القدم، فإنها ترحب ولا يكون لديها تعليقات في الحضور إلى السعودية، خشية من العقوبات من الاتحاد الأسوي، مع العلم بأن الأندية القطرية تحظى بحفاوة الاستقبال من السعودية وتسهيل حضورها من المضيفين، كما هي الحال مع ضيوف الرحمن من القطريين
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