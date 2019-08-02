“هل هي إكراه على تعلم المرجلة أم حاجة؟”.. دموع “عساف” في أوزنجول التركية تثير التساؤلات

جدة - عمرو شويل هاني الثبيتي

أثار مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي لطفل وهو يقابل والدته بعد غيابه عنها لمدة تقدر بحوالي ثلاثة أشهر بحسب شرح مرفق بالفيديو على أثر عمله بمقهى لوالده في مدينة أوزنجول بالجمهورية التركية.

ظهر الطفل بالمقطع وهو يقدم الطلب لامرأة وعقب ذلك أوضح موثق الفيديو للطفل أن المرأة التي قدم لها الطلب هي والدته التي غاب عنها ثلاثة أشهر ليركض الطفل لوالدته ويرتمي بأحضانها وهو يجهش بالبكاء.

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وطالب الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي هيئة حقوق الإنسان بالتدخل ومعاقبة من قاموا بتشغيل طفل دون السن القانونية إضافة إلى تصويره واستغلال دموعه وشوقه لأمه بهذه الصورة.

وأشار ناشطون إلى أن الطفل ظهر في مقطع في وقت سابق لمشهد آخر، مشيرين إلى أن تشغيله في هذه السن وتصويره بهذا المشهد فيه انتهاك لحقوق الأطفال.

وتساءل آخرون عن دور السلطات في اوزنجول لإيقاف مثل هذه التصرفات إلا أن تفسيرات تشير إلى أن الصمت عنها لكونها تجلب دعاية لهذه المدينة السياحية.