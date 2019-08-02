مسؤول إيراني يتودد لروسيا مستغلًا عقوبات واشنطن

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الجمعة في بيان، العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد روسيا بالإرهاب الاقتصادي، وذلك لكسب ود موسكو.

وأضاف موسوي في بيان "جنون الأمريكيين في الاستخدام المفرط للإرهاب الاقتصادي والعقوبات الغير شرعية والأحادية الجانب التي تفرض على البلدان التي لا توافق واشنطن الرأي وتتصرف وفق أهوائها، يعد حيلة فاشلة من قبل واشنطن، ولن تنجح بالتأثير على روسيا".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن موسكو غير مندهشة من فرض الولايات المتحدة لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال.

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، قد أعلن اليوم، أن واشنطن فرضت حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال، لأن موسكو "لم تقدم الضمانات المطلوبة".

وأفادت صحيفة "بوليتيك" في وقت سابق، نقلا عن مصدرين في الإدارة الأمريكية، أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، وقع مرسوما يقضي بفرض حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بقضية تسمم ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا.