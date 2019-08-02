شكرا لقرائتكم تونس.. تمديد حالة الطوارئ شهراً آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرّر الرئيس المؤقت محمد الناصر، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في تونس، شهراً آخر، بدءاً من 4 أغسطس الجاري حتى الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

ويتزامن هذا الإجراء، مع استعدادات تونس لتنظيم انتخابات رئاسية مبّكرة منتظرة منتصف شهر سبتمبر القادم، فرضتها وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي قبل أشهر على انتهاء ولايته الرئاسية، وكذلك مع الموسم السياحي الذي تشهده البلاد.

وأعلنت حالة الطوارئ في تونس منذ نهاية عام 2015، إثر حادث "إرهابي"، تم خلاله تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وقتل فيه 13 أمنياً وأصيب فيها 16 آخرون، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها عدة مرات.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي، والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.