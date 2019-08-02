مصراوي نفت هيئة السكة الحديد، ما نشرته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حاجتها لمضيفات للعمل في قطارات النوم بالوجهين البحري والقبلي خلال الفترة المقبلة. وقال اللواء محمد نصر الله، رئيس الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم بالسكة الحديد، في تصريحات...

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كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد عن حاجتها لمضيفات للعمل بقطارات النوم: «غير صحيح بالمرة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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