أحمد الحريري: لا يظنن احد أن في مقدوره قلب المعادلات

أكد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري أن "رئيس الحكومة سعد الحريري يصر على التهدئة سبيلا للمخارج المطلوبة، لان سياسة الكسر غير مقبولة وغير ممكنة واضرارها على البلد تفوق كل المتوقع"، مضيفا:"لا يظنن احد أن في مقدوره قلب المعادلات وتغيير وجهة الوفاق الوطني أو اسقاط اتفاق الطائف في دوامة التفسيرات والمنازلات السياسية ",
وفي كلمة له خلال اللقاء التكريمي الذي أقامته منسقية جبل لبنان الجنوبي في "تيار المستقبل" لرؤساء بلديات سابقين، اشار الحريري الى ان "اتفاق الطائف هو ضمانة لحماية لبنان وللميثاق الوطني والعيش الواحد فيه، وكلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في عيد الجيش بالأمس يمثلنا ويمثل كل حريص على اتفاق الطائف، على أمل أن يكون الجميع قد سمعه، ويلتزم به".
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