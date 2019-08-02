أحمد الحريري: لا يظنن احد أن في مقدوره قلب المعادلات

أكد الأمين العام لـ"​تيار المستقبل​" ​أحمد الحريري​ أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يصر على التهدئة سبيلا للمخارج المطلوبة، لان ​سياسة​ الكسر غير مقبولة وغير ممكنة واضرارها على البلد تفوق كل المتوقع"، مضيفا:"لا يظنن احد أن في مقدوره قلب المعادلات وتغيير وجهة الوفاق الوطني أو اسقاط ​اتفاق الطائف​ في دوامة التفسيرات والمنازلات السياسية ",

وفي كلمة له خلال اللقاء التكريمي الذي أقامته منسقية جبل ​لبنان​ الجنوبي في "تيار المستقبل" لرؤساء بلديات سابقين، اشار الحريري الى ان "اتفاق الطائف هو ضمانة لحماية لبنان وللميثاق الوطني والعيش الواحد فيه، وكلام ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون في عيد الجيش بالأمس يمثلنا ويمثل كل حريص على اتفاق الطائف، على أمل أن يكون الجميع قد سمعه، ويلتزم به".