علق الوزير والنائب السابق ​إدمون رزق في حديث تلفزيوني على رسالة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ حول تفسير المادة 95 من ​الدستور​، قائلا "إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء ​الطائفية السياسية​ كان من المفترض أن يجري من العام 1992 أي من 27 سنة"، مشيراً إلى أن "​المناصفة​ هي العمود الفقري للوفاق الوطني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدمون رزق: المناصفة هي العمود الفقري للوفاق الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.