اشارت مصلحة الأساتذة الجامعيين في حزب "القوات اللبنانية" إلى أن " حزب القوات اللبنانية لم ولن يألو جهداً لمكافحة الفساد في كافة مؤسسات الدولة وهو يرى أن القضاء على الفساد هو المدخل الحقيقي لبناء الجمهورية القوية التي يطمح لها كل مواطن صالح"، مؤكدة أنها تولي أهمية كبيرة للخطوات الآيلة للحفاظ على الجامعة اللبنانية وعلى تطويرها وتحديثها على كافة المستويات.
وطالبت المصلحة بفتح تحقيق شفاف في عملية الغش بالامتحانات التي يتم التداول بها في كلية الحقوق الفرع الرابع للوصول إلى جلاء الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطهم في هذه القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الأساتذة الجامعيين في القوات: مهتمون بالخطوات الآيلة للحفاظ على الجامعة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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