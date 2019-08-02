مصلحة الأساتذة الجامعيين في القوات: مهتمون بالخطوات الآيلة للحفاظ على الجامعة اللبنانية

اشارت مصلحة الأساتذة الجامعيين في حزب "القوات اللبنانية" إلى أن " ​حزب القوات اللبنانية​ لم ولن يألو جهداً ل​مكافحة الفساد​ في كافة مؤسسات الدولة وهو يرى أن ​القضاء​ على الفساد هو المدخل الحقيقي لبناء ​الجمهورية القوية​ التي يطمح لها كل مواطن صالح"، مؤكدة أنها تولي أهمية كبيرة للخطوات الآيلة للحفاظ على ​الجامعة اللبنانية​ وعلى تطويرها وتحديثها على كافة المستويات.

وطالبت المصلحة بفتح تحقيق شفاف في عملية الغش بالامتحانات التي يتم التداول بها في كلية الحقوق الفرع الرابع للوصول إلى جلاء الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطهم في هذه القضية.