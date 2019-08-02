لفت مستشار ​رئيس الجمهورية​ لشؤون ​الخليج​ ​فادي عسلي​ في حديث تلفزيوني إلى أن "​الدولة اللبنانية​ أطلقت موضوع الاصلاحات من موازنة العام 2019 وهذا الموضوع هو اشارة جدية جدا للمجتمع اللبناني والدولي وتعبر عن جدية الدولة اللبنانية للقيام بالاصلاحات الاقتصادية والمالية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار رئيس الجمهورية: الاصلاحات بموازنة الـ2019 تعبر عن جدية الدولة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.