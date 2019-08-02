أعلنت رابطتا المتقاعدين في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي، أنّ "في إطار التحرّك لأجل تحقيق مطالب الأساتذة والمعلمين المتقاعدين في التعليم الرسمي، تجمّع المئات منهم اليوم أمام مبنى وزارة التربية، من ثمّ انطلقوا بمسيرة راجلة إلى مقرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة؛ إلّا أنّهم مُنعوا من الوصول إليه".
ولفتتا في بيان، إلى أنّ "المتقاعدين أصرّوا على مقابلة بري لتسليمه مذكّرة خاصّة به، تناشده رفع الظلم الّذي أوقعه وزير المال عليهم ببيانه غير القانوني المخالف لمنطوق المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46/2017، ممّا تسبّب بخسارتهم مبلغًا مرقومًا دون وجه حق"، موضحتين أنّ "إثر إصرار المتقاعدين على مقابلة بري، أرسل أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، فاستلم المذكرة الخاصّة".
وأكّدت الهيئتان "الاستمرار بالتحرّك من أجل تحقيق مطلبنا المحقّ بتنفيذ المادة 18، كما نص عليها القانون 46/2017"، معربتين عن أسفهما لـ"عدم اهتمام المسؤولين بظلامتنا، وصمتهم عن مخالفة القوانين النافذة؛ بخاصّة أنّهم يصرّحون دائمًا بأنّ تطبيق القوانين هو المدخل الحقيقي للإصلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر متقاعدو الثانوي والأساسي: أرسلنا مذكرة لبري نناشده فيها تنفيذ المادة 18 من قانون السلسلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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