البحرية الليبية: انقاذ 75 مهاجرا غير نظامي قبالة شواطئ غربي العاصمة طرابلس

أعلنت ​البحرية الليبية​ عن "إنقاذ 75 مهاجرا غير نظامي قبالة شواطئ غربي العاصمة ​طرابلس​"، مشيرةً إلى أن "عملية الإنقاذ جرت شمال جزيرة فروة القريبة من مدينة زوارة الحدودية مع تونس".

وأوضحت أن "​المهاجرين​ من جنسيات مختلفة؛ بينهم 7 سودانيين، ومثلهم صوماليين، و5 جزائريين، و22 مغربيا".