البحرية الليبية: انقاذ 75 مهاجرا غير نظامي قبالة شواطئ غربي العاصمة طرابلس

أعلنت البحرية الليبية عن "إنقاذ 75 مهاجرا غير نظامي قبالة شواطئ غربي العاصمة طرابلس"، مشيرةً إلى أن "عملية الإنقاذ جرت شمال جزيرة فروة القريبة من مدينة زوارة الحدودية مع تونس".
وأوضحت أن "المهاجرين من جنسيات مختلفة؛ بينهم 7 سودانيين، ومثلهم صوماليين، و5 جزائريين، و22 مغربيا".
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