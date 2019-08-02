شرطة موسكو تدعو لعدم المشاركة في تظاهرات غير مرخصة غدا

دعت شرطة العاصمة الروسية موسكو المواطنين إلى "الامتناع عن المشاركة في مظاهرات تخطط المعارضة لها غدا السبت"، محذرةً من أن هذه الفعاليات غير شرعية.
وحذرت الشرطة من "وقوع استفزازات تهدف إلى مخالفة النظام العام، ما قد يمثل خطرا على السلامة الشخصية" للمشاركين في المظاهرات"، مؤكدةً "أنها سترد بسرعة على جميع المخالفات وستتخذ كافة الإجراءات الضرورية".
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