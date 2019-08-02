شرطة موسكو تدعو لعدم المشاركة في تظاهرات غير مرخصة غدا

دعت شرطة العاصمة الروسية ​موسكو​ المواطنين إلى "الامتناع عن المشاركة في مظاهرات تخطط المعارضة لها غدا السبت"، محذرةً من أن هذه الفعاليات غير شرعية.

وحذرت ​الشرطة​ من "وقوع استفزازات تهدف إلى مخالفة النظام العام، ما قد يمثل خطرا على السلامة الشخصية" للمشاركين في المظاهرات"، مؤكدةً "أنها سترد بسرعة على جميع المخالفات وستتخذ كافة الإجراءات الضرورية".