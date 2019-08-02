ترامب: لن نقبل باستمرار الاتفاق التجاري مع الصين

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه "آن أوان وقف استغلالنا من جانب الصينيين ولن نقبل باستمرار الاتفاق التجاري معهم". من جهة اخرى أكد ترامب أن "أي معاهدة جديدة بشأن ​الصواريخ​ النووية يجب أن تضم ​روسيا​ والصين".

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