قديروف انتقد نصح إسرائيل مواطنيها بعدم زيارة الشيشان

انتقد رئيس جمهورية ​الشيشان​ ​رمضان قديروف​ "نصح ​إسرائيل​ مواطنيها بعدم زيارة الشيشان وإضفاء أعلى مستويات الخطورة على هذه ​الجمهورية​"، مشيراً إلى أن "الصراع لم يكن بين الشيشان و​روسيا​، بل بين روسيا وآلاف من الإرهابيين الدوليين الذين هاجموها، وتمكن الشيشان مع السلطات الفيدرالية الروسية من ​القضاء​ عليهم".

وأشار الزعيم الشيشاني إلى "عدم وجود أي تنظيمات إرهابية في الشيشان، وبفضل ذلك باتت هذه الجمهورية، الأكثر استقرارا وأمنا في المنطقة"، لافتاً إلى أن "العديد من الإسرائيليين يزورون الشيشان ويرغبون بممارسة التجارة والأعمال والتجوال فيها".

وأعرب عن اعتقاده، بـ"أن من وضع هذه الوثيقة التي تتحدث عن المخاطر الإرهابية في الشيشان، ليس على دراية بالوضع الحقيقي في الجمهورية واستقى معلوماته من مصادر مشكوك فيها"، قائلا "أنا شخصياً أدعوه إلى الشيشان، أقترح أن يشاهد كل شيء بأم عينه، والسفر في جميع أنحاء الجمهورية، والالتقاء بالسكان هناك، ثم ليكتب كل ما يعتبره صحيحا وموضوعيا".