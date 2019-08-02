القوات السعودية حررت 81 إفريقيا من قبضة عصابة إتجار بالبشر تابعة لأنصار الله

كشف مصدر رسمي في قوات "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​" (​التحالف العربي​) لوكالة "واس" ​السعودية​، أنّ "قوات سعودية نجحت، بعملّية نوعيّة، في إنقاذ 81 إفريقيًّا في سوق آل ثابت المحرّر في مديرية قطابر بمحافظة صعدة اليمنية، كانت تستخدمهم جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيون​) بعمليّات الإتجار بالبشر في صعدة".

وأوضح أنّ "من بين الأفارقة المحرّرين 20 امرأة وطفلين، وكانوا محتجزين في قبو بسوق"، لافتًا إلى أنّه "رافقت العمليّة النوعيّة حملة إغاثيّة عاجلة دشّنها "​مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية​" وتمّ نقل الأفارقة المحررين إلى مركز إيواء وتوفير العلاج العاجل، حيث أن أغلبهم يعانون من الأعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية".