كشف مصدر رسمي في قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" (التحالف العربي) لوكالة "واس" السعودية، أنّ "قوات سعودية نجحت، بعملّية نوعيّة، في إنقاذ 81 إفريقيًّا في سوق آل ثابت المحرّر في مديرية قطابر بمحافظة صعدة اليمنية، كانت تستخدمهم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بعمليّات الإتجار بالبشر في صعدة".
وأوضح أنّ "من بين الأفارقة المحرّرين 20 امرأة وطفلين، وكانوا محتجزين في قبو بسوق"، لافتًا إلى أنّه "رافقت العمليّة النوعيّة حملة إغاثيّة عاجلة دشّنها "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" وتمّ نقل الأفارقة المحررين إلى مركز إيواء وتوفير العلاج العاجل، حيث أن أغلبهم يعانون من الأعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات السعودية حررت 81 إفريقيا من قبضة عصابة إتجار بالبشر تابعة لأنصار الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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