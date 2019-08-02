موقع اسرائيلي: الإمارات والسعودية دخلتا في اتصالات سرية مع إيران

أفاد موقع DEBKA الإسرائيلي بأن "الإمارات والسعودية دخلتا في اتصالات سرية مع إيران لمناقشة أمن الملاحة في منطقة الخليج"، مشيراً إلى أن "الإمارات والسعودية توصلتا إلى الاستنتاج بأن أهداف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما يخص إيران لا تتطابق مع أهداف أبوظبي والرياض".
ولفت إلى أنه "إذا كان التفاوض مع إيران هو ما تسعى إليه واشنطن، فليست لدينا أي مصلحة في الانضمام إلى خطتها الخاصة بتشكيل تحالف لتأمين الملاحة في الخليج، إذ أن قدرته الرادعة ستكون محدودة للغاية"، مشيراً إلى أن "وفدا إماراتيا وصل إلى طهران يوم 30 تموز لعقد لقاء مع القيادة الإيرانية لأول مرة منذ 6 سنوات، لبحث أمن الملاحة في الخليج ومضيقي هرمز وباب المندب".
وأشار إلى أنه "تم تحقيق تقارب خلال المباحثات، وقامت الإمارات بسحب قوات تابعة لها من اليمن وتسليم جزر في مضيق باب المندب وجزء من المناطق الساحلية لـ "مليشيا يمنية كان بعض أفرادها على صلة بالحوثيين سابقا"، لافتاً إلى أن "هذه التطورات شجعت طهران على التوجه بشكل سري إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمقترح إجراء مباحثات إيجابية مماثلة لتلك التي جرت مع الإمارات، وإن هناك مؤشرات على أن ابن سلمان يدرس هذا المقترح بجدية".
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