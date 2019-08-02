أكد جهاز مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية التونسية "القضاء على أحد أخطر القيادات الإرهابية في البلاد ويدعى سيف الدين الجمالي المكنى بـ"أبي القعقاع"، موضحا أن "تشكيلة من القوات الخاصة التابعة للوزارة تمكنت، بعد رصد تحركات عناصر إرهابية في المنطقة العسكرية المغلقة بجبل المغيلة، من تنفيذ عملية اعتراض والاشتباك مع تلك العناصر والقضاء على أحد قيادات تلك المجموعة".
ولفت إلى أن "العناصر تتبع ما يسمى بجند الخلافة الموالي لتنظيم "داعش"، مشيراً إلى أن "القوة الخاصة عثرت على أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية كانت بحوزة المجموعة المسلحة".
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