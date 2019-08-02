مسؤولة أممية: نعمل بجهد للإعلان عن اللجنة الدستورية في سوريا

أكدت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​ غير بيدرسون ​خولة مطر​ أن "العمل يجري بجهد مستمر للإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة"، مشيرةً إلى أن "المبعوث الخاص كان يطرح دائما مواضيع وقف ​إطلاق النار​ والعودة إلى المفاوضات بين الجهتين، على أساس بنود اتفاق سوتشي في ​روسيا​".

ولفتت إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك مسار سياسي حقيقي وعلى الأرض لا تزال هناك معارك.. نتمنى أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار وأن يعم الهدوء سوريا ليبدأ المسار السياسي الصحيح بناء على قرار ​الأمم المتحدة​ 2254"، مشددةً على أن "هناك خطوتان أخيرتان لتشكيل اللجنة الدستورية، سيجري بعد انجازهما اتخاذ قرار في أين ومتى سيعلن عن التقدم في الحل السياسي"، مؤكدة أنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة".