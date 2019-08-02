ترامب أعلن انسحاب مرشحه لرئاسة أجهزة الإستخبارات الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، انسحاب النائب في ​الكونغرس الأميركي​ جون راتكليف، مرشّحه لمنصب المدير المقبل لأجهزة الإستخبارات الوطنية. ولفت إلى "أنّه سيعلن عن مرشح جديد قريبًا، ليحلّ محل ​دان كوتس​ رئيسًا للوكالات الـ17 الّتي تشكّل مجتمع الاستخبارات الأميركي.

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "راتكليف يعامَل بشكل غير عادل للغاية من قبل"وسائل الإعلام"، مبيّنًا أنّ "بدلًا من التعرّض طوال أشهر للقذف والتشهير، أوضحت له كم أنّه أمر تعيس أن يتعامل هو وأسرته مع هؤلاء الأشخاص". وأوضح أنّ "لذا، قرّر جون البقاء في الكونغرس حيث يقوم بعمل متميّز ممثّلًا لشعب ​تكساس​ وبلادنا".