ريابكوف: لن نخسر أبدا في سباق تسلح قد تطلقه واشنطن

لفت نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ إلى أن "​روسيا​ لن تخسر أبدا في سباق تسلح جديد بات يلوح في الأفق بعد خروج ​واشنطن​ من معاهدة ال​صواريخ​ القصيرة والمتوسطة المدى"، معرباً عن قناعته بـ"أن واشنطن ستتسبب بإطلاق العنان لجولة جديدة من سباق التسلح"، قائلا: "رغم تأكيد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ على عدم جدوى سباق التسلح والاستثمارات في المعدات العسكرية، سيستمر هذا التوجه".

وأكد أن "روسيا لن تخسر أبدا في مثل هذا السباق، لقد أظهرنا بالفعل قدرتنا على إيجاد حلول ناجعة وفعالة من حيث التكلفة لمواجهة أي تحديات قائمة أمامنا، وبالتأكيد سنثبت قدراتنا مرة أخرى بعد أن دمرت ​الولايات المتحدة​ معاهدة ​الصواريخ​"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة هي التي يمكن أن تبادر ببدء مرحلة جديدة من سباق التسلح، نظرا إلى أن روسيا أعلنت أنها لن تنشر على الأرض صواريخ من الفئات القصيرة والمتوسطة المدى إلا في المناطق التي تنشر واشنطن منظوماتها الصاروخية فيها".