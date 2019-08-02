ترمب يعلن انسحاب مرشحه لرئاسة اجهزة الاستخبارات

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واشنطن: اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة انسحاب النائب في الكونغرس جون راتكليف، مرشحه لمنصب المدير المقبل لاجهزة الاستخبارات الوطنية.

واضاف إنه سيعلن عن مرشح جديد "قريبا" ليحل محل دان كوتس رئيسا للوكالات ال 17 التي تشكل مجتمع الاستخبارات الأميركي.

وكتب ترمب في تغريدة معلنا انسحاب راتكليف ان "عضو الكونغرس الجمهوري العظيم جون راتكليف يعامل بشكل غير عادل للغاية من قبل" وسائل الاعلام.

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وتابع "بدلا من التعرض طوال اشهر للقذف والتشهير، أوضحت لجون كم أنه امر تعيس أن يتعامل هو وأسرته مع هؤلاء الأشخاص".

وقال ترمب "لذا، قرر جون البقاء في الكونغرس حيث يقوم بعمل متميز ممثلا لشعب تكساس وبلادنا".

وألقى ترمب باللوم على وسائل الإعلام في انسحاب راتكليف، مع العلم أن ترشيحه لقي انتقادات شديدة من الديمقراطيين ولم يتلق سوى ردا فاترا من كبار الجمهوريين، ما وضع علامة استفهام حول ما إذا كان سيحصل على تأكيد من مجلس الشيوخ.