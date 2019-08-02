شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تنظيم الحمدين يدعم الإرهاب العالمى بتكتيك خداعى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير لقناة مباشر قطر، أن جرائم متعددة ، وتطورات متلاحقة، تكشف المزيد من علاقات تنظيم الحمدين بجماعات الإرهاب والتخريب ، وهو الأمر الذي دفع حكومة تميم بن حمد إلى السعي نحو تغيير الرأي العام العالمي عبر جماعات الضغط متمثلة في اللوبي الصهيوني ، وشركات العلاقات العامة ، والملايين التي يقدمها إلى الجامعات الأمريكية .

وأضاف تقرير مباشر قطر، أن النظام القطري ، ومن خلال جماعات الضغط الصهيوينة ، التي توجد في الولايات المتحدة الأمريكية ، فضلا عن الجامعات البارزة ، بالإَضافة إلى شركات العلاقات العامة ، يحاول التغطية على جرائمه ، التي وصلت إلى مسامع الجميع خلال السنوات الماضية .

Advertisements

ولفت التقرير إلى أن تنظيم الحمدين ولأجل الوصول إلى المزيد من دوائر صنع القرار والنخب الأمريكية المؤثرة في سياسات الرئيس دونالد ترامب ، توجه نحو جامعات العاصمة واشنطن خلال السنوات الأخيرة ، مقدما لها مبالغ مالية كبيرة ؛ وهو الأمر الذي أثار المزيد من الريبة لدى المراكز البحثية والمراقبين لتأثير التمويل الأجنبي على المؤسسات الأمريكية .

وأوضح التقرير أن مؤسسة مشروع الرقابة الحكومية الأمريكية ؛ سلطت في دراسة لها الضوء على الدور القطري في المؤسسات الأكاديمية الأمريكية ، مؤكدة أن تنظيم الحمدين قدم تمويلات مالية لعدد من الجامعات والمراكز البحثية في أمريكا خلال الفترة من 2011 وحتى 2017 تُقدر بأكثر من مليار دولار.

ولفت تقرير مباشر قطر، إلى أن التكتيك الجديد الذي يستخدمه النظام القطري في التغطية على جرائمه ، محاولة بائسة للهروب من المحاكمات ، فضلا عن انعكاسات علاقاته مع الإرهاب على استمرار تميم بن حمد في الحُكم.