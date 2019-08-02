شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: إعلان أسماء من الحرس الثورى الإيرانى كمجرمي حرب قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، أن هناك عقوبات دولية وشيكة سيتم فرضها على إيران فى ظل السياسات المعادية التى تنتهجها طهران فى المنطقة العربية.

وقال الكاتب الكويتى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": عقوبات دولية أغلبها عقوبات أمريكية ستقام على النظام الإيراني وعلى الحرس الثوري الإيرانى.

وتابع أحمد الجار الله: سيتم إعلان أسماء من الحرس الثوري كمجرمي حرب وسيتم تقديمهم للمحكمه الدولية عبر المقاومة الايرانية التي تعد المستندات لهذه المناسبة ومنها مستندات عمليات قمع المظاهرات وعمليات الإعدامات العلنية.

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