أنور قرقاش: أفضل للدوحة حلّ أزمتها بدلا من تعميقها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، أن على قطر أن تعرف أن عليها حل أزمتها بدلا من تعقيدها.
وقال وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن هناك محاولات قطرية يائسة تجاه التحالف السعودي الإماراتي ولن ينجحوا في مرادهم ابدا، الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في افضل حالاته، وكم هو أفضل للدوحة حلّ ازمتها بدلا من تعميقها.
وأوضح أنور قرقاش، أن أزمة قطر لم ترتبط حصريا بتوجه سياستها الخارجية بل التدخل والإضرار بجيرانها وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها الي ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار، ويبقى ان الشراكة السعودية الاماراتية صلبة وباقية وممتدة.
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