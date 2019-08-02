شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قصة أكاديمى تركى كشف تناول الأتراك أطعمة مسرطنة وسجنه أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مواقع تركية معارضة، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أقدم على حبسب أكاديمى تركى، بعد أن كشف أن الشعب التركى يتناول طعام مسرطن.

وقالت المواقع التركية المعارضة، إن بولنت شوك ، أكاديمي في مجال الزراعة، أجرى بحث وأعلن نتائجه لوزارة الصحة، وكشف أن الأتراك يتناولون أغذية تسبب السرطان.

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ووصفت المواقع التركية المعارضة، رجب طيب أردوغان بالديكتاتور قائلة : إنه بدلا من أن يكافئه الديكتاتور العثمانى ، أتهمه بإفشاء أسرار الدولة وسجنه.