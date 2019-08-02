شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تمكنت مصر من الانتصار على الإرهاب؟.. باحث سياسى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طه على الباحث السياسى، أن الهدف الأساس للإرهاب هو إخضاع إرادة الدولة المصرية لأجندة قوى خارجية داعمة لهذه الجماعات المتطرفة التي تمارس العنف بشكل عام، موضحا أنه على هذا الأساس تنوعت الجوانب التي استهدفت الدولة المصرية زمنيا ومكانيا.

وأضاف الباحث السياسى، أنه من الناحية الزمانية حاولت جماعات الإرهاب إطالة أمد مواجهتها مع الدولة المصرية، أما من الناحية المكانية فإن هذه الجماعات سعت لاستهداف كافة مناطق الدولة المصرية من الإسكندرية لأسوان ولم تقتصر على منطقة سيناء على وجه التحديد نظرا لما تمثله تلك المنطقة من أهمية بالنسبة لأمن الدولة المصرية بشكل عام.

وتابع الدكتور طه على، الملاحظ على الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة المصرية أنها كانت شاملة وممتدة، فلم تتوقف هذه الاستراتيجية عند مرحلة معينة، كما أنها اتسعت في نطاق مواجهتها موضوعيا، فيما بين السبل الأمنية والمواجهة الفكرية وغيرها الأمر الذي عكس إدراكا واسعا من جانب الدولة المصرية لكافة أغراض الجماعات الإرهابية والقوى الخارجية الداعمة لها بشكل عام.