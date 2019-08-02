المحافظات في أسبوع| لغز الطفلة الحامل بالشرقية و"سماح" خانت زوجها وقتلته بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الأسبوع الماضي، عددًا من الحوادث الغامضة والمثيرة في محافظات مصر المختلفة، استطاعت قوات الأمن الوصول لحل بعضها، فيما ظل البعض الأخر قيد التحقيق.

في التقرير التالي نعرض تفاصيل بعض هذه الحوادث:

- بعد إنجابها سِفاحًا.. قرار جديد بشأن المتهم بهتك عرض شقيقته الطفلة في السويس

شهدت واقعة اتهام شاب في حي فيصل بمحافظة السويس، بممارسة الرذيلة مع شقيقته الطفلة وانجابها منه، تطورات جديدة، وأصدرت محكمة جنح السويس قرارها بتجديد حبس المتهم على ذمة القضية.

- شاهده الجيران.. أب يهدد ابنته بالقتل بعد معاشرتها جنسيًا في الدقهلية

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، القبض على عاطل، اعتدى جنسيًا على طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، حيث عاشرها معاشرة الأزواج.

- حل لغز الطفلة الحامل بالشرقية.. حبس الأب والنيابة تبرئ شقيقها

قررت نيابة أبوكبير العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالزواج من طفلة قاصر.

- ضبط شاب متهم بالاعتداء على شقيقته في الشرقية

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ضبطت مباحث مركز شرطة أبو كبير، بالشرقية، شاب متهم بالاعتداء جنسيًا على شقيقته الطفلة، ما تسبب في حملها سفاحًا بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

- زوجة خائنة ووجبة سمك.. القصة الكاملة لمقتل "عنتر" على يد عشيق زوجته بالمنوفية

خانت العيش والملح، وباعت عشرة 11 عاما، كان خلالها الزوج يعمل ليل نهار، يكد، ويتعب لتوفير لقمة عيش وحياة كريمة لها ولأبنائه الثلاثة.

- قاتل زوجته في الصباحية.. مستشفى بنها الجامعي يخطر الأمن بتطور حالة المتهم

أرسل مستشفى بنها الجامعي، تقريرًا رسميًا إلى قسم ثان بنها الموكل له بتعيين حراسة على غرفة المريض "محمد م.ع"، والمتهم بقتل زوجته يوم الزفاف.

- شهود يروون تفاصيل "ليلة الدم": كيف ذبح "خالد" زوجته وهدد بقتل ابنته ببنها؟

عقارب الساعة كانت تشير إلى الـ9 من مساء الجمعة، ورغم أن الوقت مازال مبكرًا، إلا أن حالة من الهدوء سيطرت على شارع صلاح الدين بمدينة بنها.

- "لماذا ارتكبوا الجريمة؟".. تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة جثة القمص "جرجس البسيط"

ألقت أجهزة الأمن في المنيا، القبض على متهمين سرقا رفات كاهن من مقبرته في قرية جزيرة شارونة في مركز مغاغة، طمعًا في الحصول على مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه من الأسرة لإعادتها.