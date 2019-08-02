بالصور- افتتاح أول ديوان سيناوي في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

افتتح عدد من أهالي سيناء، اليوم الجمعة، "ديوان العريش" لخدمة أهالي محافظة شمال سيناء، في احتفالية حضرها كبار عائلات شمال سيناء.

وقال المهندس محمد عبدالكريم القصاص المشرف العام على الديوان، إن إنشاء الديوان تكلف 600 ألف جنيه، من خلال تبرعات رجال الأعمال من أبناء سيناء، بهدف خدمة الأهالي المقيمين خارج سيناء، وحل جميع مشكلاتهم، ومنهم غير القادرين، بالإضافة إلى العمل على حل النزاعات بين العائلات.

وأضاف القصاص أنه تم تشكيل لجنة للديوان لعقد الاجتماعات ومتابعة مشكلات الأهالي.