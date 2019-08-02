سلطات مطار الخرطوم تُحبط محاولة تهريب عملات أجنبية

أحبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم محاولة تهريب 100 ألف دولار و 830 ألف ريال سعودي عبر عمليتين مختلفتين.
وأحبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم في العملية الأولى محاولة تهريب عملاتبحوزة فتاة تقدر بـ 90 ألف دولار، و710 آلاف ريال سعودي، كما ضبطت السلطات متهما حاول تهريب 10 آلاف دولار و 120 ألف ريال.
وأكد العميد شرطة طارق عبد الحميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم أن إدارة الجمارك أحبطت في الفترة الماضية عدة محاولات للتهريب، في إطار دورها في حماية الاقتصاد، مشيدا بيقظة الضباط والجنود العاملين في إدارة الجمارك.
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