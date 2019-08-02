مسئولة أممية: نعمل بجهد للإعلان عن اللجنة الدستورية في سوريا

أكدت خولة مطر نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، أن العمل يجري بجهد مستمر للإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة.
وأشارت المسئولة الأممية -في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة من العاصمة الكازاخية "نور سلطان"، حيث تعقد "محادثات أستانا" بشأن سوريا- إلى أن "المبعوث الخاص كان يطرح دائما مواضيع وقف إطلاق
بناء على قرار الأمم المتحدة 2254.
وقالت إنه لا يمكن أن يكون هناك مسار سياسي حقيقي وعلى الأرض لا تزال هناك معارك، متمنية أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار وأن يعم الهدوء سوريا ليبدأ المسار السياسي الصحيح
وشددت المسئولة الأممية، على أن هناك خطوتان أخيرتان لتشكيل اللجنة الدستورية، سيجري بعد انجازهما اتخاذ قرار في أين ومتى سيعلن عن التقدم في الحل السياسي، مؤكدة أنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة.
وكررت خولة مطر، التأكيد على أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا طالب أكثر من مرة بتزويد فريق الأمم المتحدة ببيانات عن كافة المعتقلين لدى الأطراف السورية، وأن هذا سيسهم في الدفع نحو الحل السياسي.
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