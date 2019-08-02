ارتفاع المصابين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بغزة لـ49 شخصا

أصيب 49 مواطنا اليوم بنيران الاحتلال على حدود غزة خلال الجمعة الـ 69 من مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بإصابة 49 مواطنا بجراح مختلفة منهم 24 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي واصابة صحفيين اثنين .



ووصل آلاف الفلسطينيين إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة التاسعة والستين والتي تحمل عنوان "جمعة التضامن مع اهالي وادي الحمص".



كما وصل الفلسطينيون إلى مخيمات العودة استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت الى أوسع مشاركة ممكنة في

Advertisements

المسيرات رفضا لعملية الترانسفير والتطهير العرقي الممنهج، والذي يستهدف شطب معالم المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية وتهجير سكانها.



وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي في ختام الجمعة التاسعة والستين دعمها وإسنادها للأهل في وادي الحمص بسور باهر بالقدس المحتلة الذين يتمسكون بأرضهم في القدس ويعلنون رفضهم وتصديهم للاستيطان والتهويد .



ودعت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 70 بعنوان جمعة "الشباب الفلسطيني " تزامنا مع يوم الشباب

العالمي للتعبير عن رفض شعنا للمؤامرة التي تتعرض لها القضية الوطنية وللحصار الظالم على القطاع الصامد.



وتوجهت الهيئة بالتحية النضالية للشعب الفلسطيني في حي وادي الحمص وفي كافة أنحاء الضفة الفلسطينية الذي يواجه خطر التهجير والتطهير العرقي، ناعية " شهيد جمعة "لاجئي لبنان" أحمد القرا الذي استشهد شرقي خانيونس، والشهيد البطل هاني أبو صلاح الذي أبى إلا أن يترجل فارسا وهو يتصدى لآلة بطش الاحتلال الغاشمة".



وانتشر المئات من جنود الاحتلال الاسرائيلي مقابل مخيمات العودة الخمسة مع وجود عدد كبير من الاليات العسكرية.



تأتي مشاركة الفلسطينيين في المسيرات بعد يوم واحد على قيام شاب فلسطيني باقتحام الحدود والاشتباك مع جنود الاحتلال واصابة ثلاثة منهم قبل استشهاده.